Этого не будет: Зеленский дал украинцам громкое обещание

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с членами правительства 4 апреля заявил о том, что проблем с продовольствием и нехваткой продуктов не будет. Украинцы будут обеспечены продовольствием в необходимом количестве.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Кроме того, Зеленский дал поручение правительству о срочной разработке программ помощи украинцам во время карантина.

«Государство должно заниматься самыми бедными. Это — наша прямая обязанность. Это безработные, пенсионеры, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ждет помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы», — поставил задачу президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался перед Зеленским о выполнении его поручения и заявил, что правительство активно работает над программами поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина, и первые результаты представит уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Украине.