Пока Путин в самоизоляции, Патриарх Кирилл катает по Москве икону Богоматери в мерседесе с кортежем и мигалками, спасая столицу от коронавируса (Видео)

3 апреля в Москве произошло необычное событие. Патриарх Кирилл провез по столице «антикоронавирусную» икону и помолился за избавление от эпидемии.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

Примечательно то, что Кирилл и икона ехали в мерседесе в сопровождении кортежа с полицией и мигалками. Некоторые федеральные телеканалы вели прямую трансляцию этого события. Позже уточнили, что в руках Патриарха РПЦ была икона Богоматери «Умиление», которую верующие считают чудотворной. (См. Видео ).

Отмечается, что молитву против коронавируса РПЦ утвердила еще 22 марта, тогда же на сайте Патриархата было опубликовано послание Кирилла к верующим, в котором он призвал «усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия».

Это событие не осталось без внимания блогеров. Вот один из показательных комментариев из соцсети.

«Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в «Мерседесе», и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Всё это транслируется в прямом эфире телеканала «Спас», ведущие молятся. Кажется, пик эпидемии выглядит именно так», — написал пользователь baza в Twitter.

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