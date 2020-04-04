Только два раза в неделю: в Украине ужесточили правила самоизоляции и карантина

В Украине введены более жесткие ограничения на передвижение. Об этом подробно рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

По заявлению Ляшко, отныне даже здоровые люди, находящиеся на самоизоляции смогут выходить из дома не более двух раз в неделю и только при необходимости: в аптеку или магазин за товарами первой необходимости.

«Людям, которые будут находиться на самоизоляции, разрешается выходить в определенный период времени в аптеки и магазины, которые находятся на расстоянии не более 2 километров в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости», — заявил Ляшко.

Больным коронавирусом вообще запрещено выходить из дома. Патрульная полиция будет жестко контролировать соблюдение этих правил, ей дано право останавливать людей и проверять документы. Кроме того, они при себе будут иметь приложение, с помощью которого будут проверять людей на предмет возможного заражения.

Виктор Ляшко в очередной раз призвал украинцев быть ответственными, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения и попросил граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

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