Есть надежда: Лия Ахеджакова назвала условия для примирения Украины с Россией

Российская актриса Лия Ахеджакова в интервью изданию «Обозреватель» высказала мнение, что украинский народ никогда не простит российской власти аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Ахеджакова напомнила об оккупации Польши Сталиным в 1939 году и массовые убийства пленных офицеров польской армии в Катыньском лесу и сравнила ее ситуацией в Украине.

«Может, никогда украинцы не простят нам ни Крым, ни Донбасс, это неизвестно. Вот поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь, даже когда слово Катынь забудут», – подчеркнула актриса.

По словам актрисы, она возлагает надежды на российскую молодежь, которая в последние годы все чаще выходит с протестами против режима Путина.

«Сейчас о себе заявило новое поколение молодых политиков и образованных людей со своей гражданской позицией. Есть надежда. Но не могу знать, когда с Украиной помиримся. Может, завтра, а может, через 100 лет», — сказала с грустью Ахеджакова.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус ускорит уход Путина.