Комары как источники переноса коронавируса: ученые выяснили уровень предстоящей угрозы

Коронавирус сегодня прочно сидит в головах людей. Он не только изменил ритм жизни граждан, но заставляет их ежедневно думать о том, как бы не заразиться и не оказаться в статистике заболевших.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Поэтому людей интересует все, что связано с распространением китайской заразы. В связи с грядущим сезоном насекомых, многих беспокоит вопрос, о возможном влиянии комаров. Не усугубят ли они распространение эпидемии коронавируса.

Так вот, можно вздохнуть с облегчением – эту заразу «кровопийцы» не переносят.

«Малярия, жёлтая лихорадка, лихорадка денге — они переносят много разных болезней. Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например, и к мухам», — развеяла опасения энтомолог Юлия Ловцова.

Более того, известно, что китайскими учеными даже были проведены специальные исследования, чтобы выяснить, могут ли кровососущие переносить вирус. Результат оказался отрицательным.

Ранее сообщалось о том, что Украина приближается к пику эпидемии коронавируса.