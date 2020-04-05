Приятно до слез: в Италии украинских медиков радостно встречали с флагами и песнями Русланы (Видео)
Посольство Украины в Италии сообщило, что 4 апреля в страну прибыла группа врачей — реаниматологов, а на следующей будет доставлен груз из дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.
Граждане Италии с глубокой благодарностью отзываются об этом жесте Украины.
«Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет», – такими словами встретил украинских медиков министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Посол Украины в Италии Евгений Перелигин рассказал о готовности оказания и другой помощи.
«Мы также готовы предоставить специальные вертолеты для эвакуации больных из жестких горных мест на севере Италии», — сказал посол.
Также он выразил убеждение, что совместными усилиями итальянских и украинских врачей удастся преодолеть вызовы эпидемии коронавируса.
А Генконсул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий опубликовал видео на своей странице в Facebook о том, как украинских медиков встречали в Неаполе.
«Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят Украину за солидарность и гуманитарную помощь в противодействии коронавирусу», – написал консул.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили правила самоизоляции и карантина.