Все о вашей пенсии: в ПФУ объяснили, как узнать всю информацию о своем пенсионном деле не выходя из дома

Пенсионный фонд Украины актуализировал сведения в своих онлайн-сервисах и призывает пользоваться ими пенсионеров.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Так, в ПФУ рассказали, что все необходимые сведения по пенсионным вопросам можно получить при использовании онлайн-сервисов на веб-портале Пенсионного фонда, не совершая личных визитов в отделения соцзащиты.

С помощью портала можно узнать необходимые сведения о размере пенсии, заработной плате, страховом стаже и взносах в ЕСВ.

Также можно подать документы в электронной форме и заявление на получение пенсии.

Кроме того, сервис позволяет составить анкету для внесения или исправления сведений в Реестре застрахованных лиц, направить обращение и получить сведения о трудовой деятельности.

А «Пенсионный калькулятор» поможет рассчитать размер будущей пенсии.

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