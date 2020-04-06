Будет очень плохо: Трамп сделал жесткое предупреждение Путину

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о готовности ввести большие пошлины на импорт нефти, если ситуация с ценами не изменится и жестко предупредил своего российского коллегу Владимира Путина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Окончательное решение о введении пошлин будет зависеть от того, смогут ли договориться ОПЕК и Кремль о снижении добычи позволяющей стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

«Да, я бы это сделал, я бы ввел пошлины. Очень сложно. Но я не думаю, что мне придется так действовать», — сказал американский лидер.

Хотя, по словам американского президента, введение пошлин на импортную нефть и не нужно, так как Америке хватает и собственной добычи. При чем, потребляя собственную нефть, США могут спасти национальный рынок и обеспечить спрос своим производителям.

«Это, очевидно, будет очень плохо для них», — предупредил Трамп, имея в виду Саудовскую Аравию и Россию.

Он подчеркнул, что странам выгоднее договориться и не рисковать потерять рынки.

Ранее сообщалось о том, на каком боку нужно спать, чтобы не навредить здоровью.