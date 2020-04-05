Спать нужно правильно: врач дал важный совет для улучшения качества сна и продолжительности жизни

В настоящее время у людей все более распространенными являются проблемы со сном. Если человек плохо спит, возникает раздражительность, повышается риск высокого давления, стресса и, как следствие, ухудшение состояния здоровья всего организма и появление многих хронических заболеваний.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Рекомендуемой нормой для сна считается 7-8 часов в сутки. Однако, немаловажное значение имеет качество сна, которое напрямую зависит от положения, в котором вы спите.

Хиропрактик и эксперт по сну доктор Джон Дуиллард утверждает, что качество сна улучшается, если вы будете спать на левом боку.

По его мнению, это помогает улучшить здоровье и способствует увеличению продолжительность жизни.

«Сон на левой стороне приносит много пользы для здоровья и долголетия», — говорит доктор Дуиллард.

По утверждению доктора, сон на левом боку улучшает работу сердца, полезен для лимфатической системы за счет более эффективного удаления отходов, токсинов и лимфатической жидкости.

Также сон на левой стороне тела позволит облегчить состояние людям, имеющим чувствительный желудок и испытывающим изжогу. Кроме того такое положение тела поможет избавиться от храпа во сне, который не только мешает спать партнеру, но вреден для сердца.

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