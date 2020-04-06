Дослужился: настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел «намолил» себе коронавирус

У митрополита Павла, который выступал с призывом игнорировать карантин, аргументируя свое мнение тем, что «страшнее не болезнь, а грех», а также приглашал в храмы всех желающих, чтобы те причащались, молились и обнимались, диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

Стало известно, что митрополит входит в группу риска, согласно данным МОЗ Украины, так как его состояние может усугубить сахарный диабет. Вместе с ним коронавирусом заболели еще четыре монаха. Двое из заразившихся госпитализированы в Александровскую больницу.

Следует отметить, что Павел несколько дней назад провел службу, на которой присутствовали глава РПЦвУ Онуфрий, митрополит РПЦвУ Антоний (Паканич) и народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Не исключено, что они могли тоже заразиться.

Также сообщается, что с 5 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, и прихожан пускать внутрь не будут. За порядком будут следить сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Италией появилось чудотворное знамение.