Коронавирус в Украине и мире: COVID-19 поразил 1 275 542 человек

Уже более миллиона людей во всем мире заражены коронавирусом. К счастью, по большей части людям удается вылечиться от вируса и сейчас число тех, кто поборол болезнь равно 262 985. А количество людей, которые, к сожалению, скончались — 69 498.

Об этом пишет «НБН«.

В Украине, по состоянию на 9 утра 6 апреля, официально зафиксировано 1 319 случаев коронавируса (+ 68 за стуки). Из этого числа 38 людей скончались, а 28 успешно вылечились.

Больше всего заболевших в Киеве — 234, Черновицкой области — 220, Тернопольской области — 160 и Ивано-Франковской области — 116.

Как прогнозируют в МОЗ, пик заболеваемости в Украине ожидается 14-15 апреля. Продлиться он может до 25 апреля.

Чтобы относительно спокойно пройти пиковый период и не допустить массового заболевания внутри страны, уже с сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине действуют новые, более ужесточенные правила карантина.

Что касается ситуации в мире, то по данным онлайн-карты распространения COVID-19, наиболее тревожная ситуация складывается в четырех странах, где насчитывается более 100 000 тысяч зараженных. Речь идет о:

США — 337 637 заболевших, 9 647 летальных исхода и 17 578 случаев выздоровления

Испании — 131 646 зараженных, из которых 12 641 скончались, а 38 080 уже вылечились

Италии — 128 948 заболевших, 15 887 умерли (наибольшее число смертей зафиксировано именно в Италии) и 21 815 человек уже здоровы

Германии — 100 123 зараженных, 1 584 скончались, а 28 700 смогли побороть COVID-19

Приближается к отметке в 100 тысяч число заболевших и во Франции (93 780). Далее идут Китай (82 641), Иран (52 226), Великобритания (48 440), Турция (27 069), Швейцария (21 100), Бельгия (19 691), Нидерланды (17 953), Канада (15 940), Австрия (12 051), Бразилия (11 281), Португалия (11 278), Южная Корея (10 284).

В других странах мира число заболевших не превышает отметки в 10 тысяч.

В странах, которые граничат с Украиной, ситуация с коронавирусом складывается так:

Россия — 5 389 заболевших / 45 смертей / 355 выздоровевших

Польша — 4 102/94/134

Румыния — 3 864/156/374

Молдова — 864/15/30

Венгрия — 733/34/66

Беларусь — 562/8/62

Словакия — 485/1/10

Напомним, ранее мы писали, что из-за коронавируса в мире увеличивается количество случаев домашнего насилия.