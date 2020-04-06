Новый иск против Коломойского приравнивается к траншу МВФ

Приватбанк подал новый иск против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также против бывшего члена правления Тимура Новикова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на banker.ua.

Сумма иска составляет 5,5 млрд долларов, что сопоставимо с траншем, который обещает Украине МВФ.

По словам члена наблюдательного совета банка Романа Сульжика, данный иск связан с «сомнительными транзакциями», которые были осуществлены бывшими владельцами финучреждения в период с 2013 по 2016 годы.

«Это сравнимо с траншем МВФ», – заявил Сульжик.

В иске фигурируют не только бывшие представители Приватбанка, но и две кипрские компании (PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Как заявил Сульжик, финансовые схемы имеют все признаки «мошенничества и отмывания средств».

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