В Украине самый низкий уровень тестирования на коронавирус среди стран Европы — Worldometer

Общество
Христина Качоровська0
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Согласно официальным данным, Украина занимает последнее место в Европе по количеству проведенных тестов на коронавирус среди населения.

Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Worldometer.

Данные гласят, что на 1 млн населения Украины проведено всего 134 теста. Общее количество проведенных тестов равно 5 864.

Для сравнения, в соседних от Украины странах было проведено:

  • Россия — 758 000 тестов;
  • Польша — 80 757 тестов;
  • Румыния — 40 987 тестов;
  • Венгрия — 22 282 тестов;
  • Беларусь — 4 000 тестов;
  • Словакия — 15 155 тестов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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