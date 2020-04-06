В Украине самый низкий уровень тестирования на коронавирус среди стран Европы — Worldometer

Согласно официальным данным, Украина занимает последнее место в Европе по количеству проведенных тестов на коронавирус среди населения.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Worldometer.

Данные гласят, что на 1 млн населения Украины проведено всего 134 теста. Общее количество проведенных тестов равно 5 864.

Для сравнения, в соседних от Украины странах было проведено:

Россия — 758 000 тестов;

Польша — 80 757 тестов;

Румыния — 40 987 тестов;

Венгрия — 22 282 тестов;

Беларусь — 4 000 тестов;

Словакия — 15 155 тестов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.