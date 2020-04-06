Зеленский озвучил приятную для украинцев новость: количество инфицированных пошло на спад

По информации МОЗ на утро 6 апреля за сутки в Украине подтверждено 68 случаев инфицирования коронавирусом, тогда как за 4 апреля их было 156.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Впервые за последнее время рост инфицированных коронавирусом людей значительно снизился. Об этом сообщили на селектором совещании у президента Зеленского.

«Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными», – заявил Зеленский.

Общее количество инфицированных, по состоянию на утро 6 апреля, составило 1319 человек. Умерли 38 человек, а 28 выздоровели.

В Минздраве уточнили, что большинство умерших от инфекции – это люди старше 50 лет. Многие из них имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, проблемы с почками и легкими или ожирение.

Ранее сообщалось о том, что возвратившегося из Польши мужа-кормильца жена не пустила домой.