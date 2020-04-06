Жена не пустила в дом мужа-кормильца, вернувшегося из Польши: мужчина на ночь самоизолировался на улице

Курьезный случай произошел в Тернополе. Жена не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши. Кормилец не рассчитывал на такой прием, но спорить не стал и провел ночь в самоизоляции прямо на улице.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

Информацию об этом инциденте сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области:

«В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родные не пустили домой. Житель областного центра приехал из заработка в Польше. Согласно правилам, установленным на время карантина, хотел самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена».

На следующий день тернополянин обратился в полицию. Там ему помогли устроится в одно из медучреждений, предназначенных для лиц, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения из-за границы.

В пресс-службе напомнили, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы.

За соблюдением условий карантина ежедневно следят полицейские.

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