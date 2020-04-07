Это нужно срочно сделать: Зеленский поставил неотложную задачу своей команде по укреплению медицинской системы

Президент Украины Владимир Зеленский поставил важную задачу своей команде и всей украинской власти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Он настоятельно потребовал, чтобы медицинским учреждениям и врачам было уделено особое внимание, потому что именно от них сегодня больше всего зависит успех в борьбе с коронавирусной инфекцией и жизнь простых украинцев.

Это требование президент озвучил на традиционном селекторном совещании, где ему подробно рассказали о состоянии больниц, их финансированием, о наличии медперсонала и обеспечением их специальными средствами защиты.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко доложил о ситуации в Тернопольской области, где сейчас проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. По его словам, средства нашли, и совсем скоро начнут выплачивать.

«Но это лишь одна ситуация. Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия. Ведь на протяжении всех лет независимости ее просто уничтожали. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращение должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом», — отметил глава государства.

Также Зеленский дал указание Минздраву и местным властям немедленно привести все места, предназначенные для обсервации в нормальное состояние.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский озвучил приятную новость для украинцев.