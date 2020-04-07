Коронавирус не станет помехой для работы детских садов – публичное заявление «министра образования» «ЛНР»

Несмотря на активное распространение коронавируса самопровозглашенные местные «власти» «ЛНР» заявили, что у них нет причин закрывать на карантин дошкольные учебные заведения – они сохраняют привычный режим работы.

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

С таким заявлением выступил самопровозглашенный «министр образования и науки» Сергей Цемкало. Он уверен, что причин для мер предосторожности нет.

«Хочется обратить внимание на то, что заведения дошкольного образования продолжают свою работу в привычном режиме. В случае, если родители считают, что их детям лучше оставаться дома, а не в коллективе других детей и воспитателей, то они имеют право не водить детей в сад. Мы подали аналогичные рекомендации руководителям территорий и образовательных заведений», — сказал Цемкало.

Так называемый «начальник» управления образования «администрации» Луганска Валентина Кияшко настаивает, что родители не должны злоупотреблять тем, чтобы слишком часто оставлять детей дома. Она уверяет, что учебные заведения регулярно дезинфицируются, и что там нет угроз для здоровья.