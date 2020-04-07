Путинской России пришел конец, катастрофу уже невозможно остановить: Эль Мюрид

Российский военный эксперт и блогер Эль Мюрид поделился мнением о том, что происходит в России в период разбушевавшейся пандемии коронавируса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По его словам, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия уже сама по себе является событием чрезвычайного характера, и поэтому режим ЧС необходимо вводить. А по нормам действующего в России законодательства это обязанность федеральной власти. И государство должно нести всю полноту ответственности.

А что же Путин?

«Он отказался вводить ЧС, создав какой-то неизвестный режим неизвестно чего. Фактически произошло то же самое, что и с изнасилованной конституцией, когда все без исключения этапы «конституционной реформы» были незаконными и далеко за гранью государственного преступления. По сути, гарант конституции и законности является угрозой и тому, и другому, так как его незаконные и преступные действия создают в стране управленческий хаос», — говорит эксперт.

И этот хаос будет стоить россиянам не только колоссальных материальных потерь, но и потерь людских.

А с учетом «нефтяной войны», затеянной Путиным с Саудовской Аравией, катастрофы уже не избежать.

Эль Мюрид уверен, что путинской России пришел конец, и нынешняя правящая верхушка находится в агонии. Нынешняя властная элита больше не будет существовать в прежних условиях, независимо от возможных иллюзий, которые есть у нее на этот счет. В новых условиях появится новая элита: хуже или лучше — но точно не такая.

«Динозавры вымерли потому, что были не приспособлены к изменившимся климатическим и природным условиям. Они могли доминировать лишь в тех условиях, которые были раньше», — заключил блогер.

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