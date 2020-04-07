В верхушке «ЛДНР» назревает паника из-за критического уровня смертей от болезней

Россия вместо обещанных гумконвоев с продуктами, лекарствам и деньгами посылает на оккупированный Донбасс кадровых военных и вооружение.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на sprotyv.info.

Тем временем ситуация с заболеваемостью в регионе продолжала накаляться и становилась все более опасной, особенно среди членов НВФ.

Об этом написал известный донецкий блогер Вольнодумец.

По словам блогера, во властных кабинетах «ЛДНР» назревает паника, так как обещанную помощь Россия, так и не прислала.

«Вот с гумконвоем Пушилин и Пасечник как раз и ждали лекарства, продукты питания и главное — наличные деньги! У руководства недореспублик просто нет никаких денег. Платить и покупать не за что! В рядах ополченцев уже кричат: «Что за кидалово? Где деньги? Нас, что, держат на убой?», — написал он.

Фактически, пишет Вольнодумец, РФ прислала заградотряды, чтобы в случае возникновения неконтролируемой ситуации, разочарованные члены НВФ не побежали с фронта.

Ранее сообщалось о том, что путинской России пришел конец, катастрофу уже невозможно остановить.