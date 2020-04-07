Вирус решил опять буянить – зараженная коронавирусом Скороход сообщила об ухудшении своего состояния

Народный депутат Анна Скороход заявила о том, что на 15-й день болезни ее состояние значительно ухудшилось. По ее словам, она вместе с ребенком, госпитализирована в государственную больницу.

Об этом Анна Скороход сообщила в своем Телеграмм-канале, передает НБН.

Анна Скороход сообщила о том, что состояние ее здоровья ухудшилось на 15-й день болезни. Кроме того, плохо себя чувствует и ее маленьких двухмесячный сын, который тоже заразился коронавирусом.

Народный депутат пишет, что до ухудшения она уже чувствовала себя хорошо.

А вот на 15 день болезнь словно пошла по второму кругу, поэтому Анну и малыша госпитализировали в больницу.

«15-й день вирус опять решил буянить. Видимо заболеть повторно – это не миф».

Народный депутат отметила, что в зоне риска все возрастные категории, в том числе и младенцы. Она пожелала своим подписчикам здоровья и призвала всех беречь себя.

Ранее мы сообщали, что Лещенко рассказ, кто и как срывает принятие «антиколомойского» закона.