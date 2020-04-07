Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой и призвал его «уняться»

Главное Общество
Ник Петров0
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не так давно заявил, что он против психоза и паники по поводу коронавируса, и что руководство страны занимается борьбой с распространением пандемии «без шума и пыли».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Жириновский обвиняет Лукашенко.
Жириновский обвиняет Лукашенко в издевательстве над планетой. Фото: ria.ru.

Белорусский лидер подчеркнул, что все службы в стране, начиная от медиков и заканчивая правоохранительными органами занимаются своим делом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не остался в стороне и раскритиковал президента Беларуси, который до сих пор не запретил в стране массовые мероприятия на фоне распространения опасной инфекции, обвинив его в издевательстве над планетой.

«Лукашенко издевается над всей планетой», — заявил политик.

Лидер ЛДПР призвал беларуского лидера «уняться».

«Получается, что вся планета дураки, а вы один умный», — констатировал ВВ.

Жириновский напомнил, что число заболевших вирусом в Белоруссии растет, но власти по-прежнему не запрещают своим гражданам собираться вместе.

Ранее сообщалось о том, что Украина должна правильно использовать скорый крах России.


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