Буду об этом просить депутатов — Шмыгаль анонсировал усиление ответственности за поджог сухой растительности

Кабинет Министров выступает за усиление ответственности за поджог сухой растительности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам премьер-министра, правительство прислушалось к спасателям и экологам и выступает за усиления ответственности за поджог травы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Остров».

Сегодня, 8 апреля, на заседании Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров поддерживает усиление ответственности за поджог сухой растительности. По его словам, правительство уже одобрило соответствующий законопроект и передаст его на рассмотрение народным депутатам.

«Ответственность должна быть усилена. Буду просить об этом и народных депутатов, чтобы они отнеслись к данному законопроекту с пониманием», — заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, за поджог сухой растительности может наступить уголовная ответственность. Шмыгаль заявил, что на такой шаг правительство было вынуждено пойти, так, как поджоги травы часто приводят к пожарам, которые наносят серьезный вред экономике и экологии страны.

«Уверен, общество давно этого ждало», — резюмировал премьер-министр.

Законопроект об усилении ответственности за поджог сухой растительности правительство направит в парламент, затем народные депутаты должны поставить законопроект на голосование.

Ранее мы сообщали, что Верещук оценила первый год президентства Зеленского.