Много ошибок – Верещук оценила первый год президентства Владимира Зеленского

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук оценила первый год президентства Владимира Зеленского. Депутат от президентской партии считает, что в первый год президентства Владимира Зеленского было допущено много ошибок, но по ее мнению, несмотря на это, Зеленский скорее всего до конца добудет свой срок.

Об этом народный депутат рассказала в интервью Алексею Гончаренко, сообщает «Диалог. UA», передает НБН.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что первый год президентства Владимира Зеленского, был тяжелим. Она не скрывает, что было допущено много ошибок.

«Трудно. Много ошибок. Может даже слишком много, как для первого года президентства», — заявила народный депутат.

Верещук считает, что президенту и его команде на данный момент есть над чем работать. Кроме того, народный депутат заявила о том, что ее мнение о Владимире Зеленском за этот год не изменилось. Верещук заявила, что как народный депутат, сделает все возможное, чтобы Зеленский был до конца своего президентского срока. Но, все-таки, лучшим президентом Украины она считает, Леонида Кучму.

Ирина Верещук также опровергла слухи о том, что в партии «Слуга народа» произошел раскол. Она отметила, что в партии более 200 человек, и разногласия в работе – это нормально.

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