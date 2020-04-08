КПВВ на Донбассе: информационный ресурс из ОРДЛО сообщил, при каком условии могут открыть линию соприкосновения после карантина

Информационный ресурс News UA «Мы вас предупреждали» сообщил, что после окончания карантина в Украине, линию соприкосновения на Донбассе могут открыть только, при условии допуска на оккупированные территории международных организаций. По информации автора поста, международные организации непременно захотят узнать об эпидемиологической ситуации в ОРДЛО.

Об этом сообщил портал DonPress , сославшись News UA «Мы вас предупреждали», передает НБН.

Информационный ресурс News UA «Мы вас предупреждали» сообщил о том, что КПВВ на Донбассе могут открыть только, после того, как международные организации получат доступ к оккупированным территориям. Автор поста пишет, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

«На данный момент, только слухи в коридорах ДонОГА. «ОРДЛО» после снятия карантина в Украине «распечатают», только в случае допуска международных организаций для проверки и мониторинга эпидемиологической ситуации», — сообщил информационный ресурс.

Стоить отметить, что жители ОРДЛО неоднократно сообщали в социальных сетях о том, что незаконные «власти республик» скрывают реальную ситуацию с коронавирусом. Кроме того, представители НВФ препятствуют работе ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что дипломаты США предложили Кремлю выгодную сделку по Донбассу.