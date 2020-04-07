На фоне пандемии коронавируса: дипломаты США предложили Кремлю выгодную сделку по Донбассу

Экс-послы США в Украине считают, что в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть, РФ должна вывести свои войска с территории украинского Донбасса, а взамен США снимут санкции с РФ. Своим мнением поделились Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст.

Об этом дипломаты написали в статье на сайте National Publik Radio, сообщает издание «Интерфакс-Украина», передает НБН.

Бывшие послы США в Украине считают, что экономические санкции, падение цен на нефть и пандемия коронавируса негативно сказываются на экономике РФ. Поэтому дипломаты считают, что президент РФ Владимир Путин должен вывести свои войска с Донбасса, чтобы США сняли санкции с России.

По словам американских дипломатов, данное предложение Путину должно прозвучать от президента США Дональда Трампа.

«США и их союзники, должны предложить отменить санкции против РФ, если Путин выведет свои войска из Украины».

Кроме того, дипломаты вспомнили и об аннексированном Крыме. Политики считают, что «если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные из-за аннексии украинского полуострова, также могли бы быть отменены».

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