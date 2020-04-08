Соотношение числа умерших и выздоровевших от коронавируса в Украине вызывает большой вопрос — Береза

Бывший народный депутат отмечает, что у нас, в отличие от большинства других стран, количество летальных исходов от COVID-19 превышает количество выздоровевших.

Об этом Борислав Береза пишет у себя в Telegram, сообщает «НБН«.

«Эти официальные данные вызывают большой вопрос, который не должен остаться без официального ответа. Я жду, что в сегодняшнем видеообращении президент нам скажет, почему у нас больше смертей чем выздоровлений от коронавируса. Ведь это очень отличается от ситуации в других странах».

Береза отметил, что всего в мире от коронавируса скончалось более 80 тысяч людей, но более 300 тысяч — вылечились.

«Даже в России с 7 945 заболевшими есть 58 летальных случая и 494 выздоровления. А в Украине умерло уже 52 людей, а вылечилось всего 38. Вас не удивляет такое соотношение? Я вижу тут два варианта: или власть «химичит» с тестами и специально не проводит их, чтобы не портить статистику, либо не может обеспечить нормальное лечение даже для этого числа заболевших».

Подобного мнения придерживается и политолог Андрей Смолий. Он также отметил, что соотношения умерших и выздоровевших очень удивляет. Правда, политолог считает, что это из-за того, что власть не проводит массовое тестирование:

«На сегодняшний день у нас в стране провели 7 205 тестов на коронавирус. Или же 165 тестов на 1 миллион населения. Это — едва ли не самый низкий показатель в мире. Цифры показывают, что у нас выявляют болезнь уже на очень поздних стадиях, поэтому больше именно смертей. Это аномальный показатель по сравнению с другими странами».

Именно отсутствие массового тестирования, подытожил Смолий, является главной проблемой:

«Нет тестирования медиков, военных… Да, в конце-концов, всех желающих, что абсолютно нормально в других странах мира. И пока мы не начнем массовое тестирование, у нас будет все больше летальных исходов. Отсутствие массового тестирования во время пандемии — это преступление и безответственность власти».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.