«Журналисты» из ОРДЛО предлагают отправить Пушилина на фронт: стало известно, чем возмутил «главарь ДНР» представителей оккупационных СМИ

«Журналисты» пропагандистского информационного ресурса «Народный журналист», предлагают отправить главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина на фронт к представителям НВФ. Пропагандисты возмущены тем, что Пушилин совершенно не владеет информацией о том, в каком состоянии находятся представители НВФ на фронте.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Народный журналист», передает НБН.

«Журналистов» одного из пропагандистских информационных ресурсов ОРДЛО возмутило, то, что главарь, так называемой «ДНР» Пушилин совершенно не владеет информацией о ситуации с коронавирусом на фронте. Кроме того, по информации пропагандистов, Пушилин также не знает, что происходит в местном СИЗО. Представители оккупационных СМИ сообщают, что в местном СИЗО из-за карантина, запрещены передачи. По информации «журналистов», заключенные могут умереть от голода из-за отсутствия продуктов питания.

Авторы информационного ресурса сообщают о том, что хуже, чем в СИЗО, только ситуация на фронте . По их данным, у представителей НВФ, нет ни масок, ни лекарств. Пропагандисты возмущены настолько, что предлагают отправить Пушилина на фронт.

«Его бы под конвоем отправить на передовую. Пусть посмотрит, в каком состоянии находятся бойцы на фронте. С какими средствами защиты. Масок нет, марли, лекарств, бинтов нет», — сообщают представители оккупационных СМИ.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс из ОРДЛО сообщил, при каком условии могут открыть линию соприкосновения после карантина.