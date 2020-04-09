Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 9 апреля

Согласно последним данным, в мире сейчас насчитывается 1 484 811 людей с коронавирусом. Из них 1 892 случая COVID-19 зафиксированы в Украине.

Об этом передает «НБН«.

Так, по официальным данным МОЗ, в нашей стане число заболевших коронавирусом выросло к 1 892 (+ 224 за день) . Из этого количества 57 случаев оказались летальными. Побороть COVID-19 смогли уже 45 пациентов.

Наибольшее число зараженных насчитывается в таких областях как:

Черновицкая область — 302

город Киев — 300

Ивано-Франковская область — 218

Тернопольская область — 169

Киевская область — 130

Винницкая область — 102

В других областях менее сотни зараженных. В Николаевской области заболевших нет.

Чтобы не допустить большого количества заболевших, в Украине как минимум до мая будет действовать ужесточенный карантин.

Всего же в мире зафиксировано 1 481 811 случаев COVID-19 (+ 53 436 за день): из этого числа 88 538 людей скончались (+ 6 393 за день), а 329 876 уже здоровы (+ 28 459 за день).

Лидерами по числу зараженных остаются:

США — 432 132 заболевших (+ 32 246 за день); 14 817 умерших; 23 906 выздоровевших;

Испания — 148 2020 заболевших (+ 6 318 за день); 14 792 умерших; 48 021 выздоровевших;

Италия — 139 422 заболевших (+ 3 836 за день); 17 669 умерших; 26 491 выздоровевших;

Германия — 113 296 заболевших (+ 5 633 за день); 2 349 умерших; 46 300 выздоровевших.

Франция — 112 950 заболевших (+ 2 880 за день); 10 887 умерших; 21 461 выздоровевших.

В других странах мира насчитывается менее 100 000 зараженных. В странах, которые граничат с Украиной, ситуация такова:

Россия — 8 762 заболевших; 63 умерших; 580 выздоровевших

Польша — 5 205 заболевших; 159 умерших; 222 выздоровевших

Румыния — 4 761 заболевших; 220 умерших; 528 выздоровевших

Молдова — 1 174 заболевших; 27 умерших; 40 выздоровевших

Венгрия — 895 заболевших; 58 умерших; 94 выздоровевших

Беларусь — 1 066 заболевших; 13 умерших; 77 выздоровевших

Словакия — 682 заболевших; 2 умерших; 16 выздоровевших

Напомним, ранее мы сообщали, что ЕС даст Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.