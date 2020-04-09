Мэр Николаева рассказал, почему у них нет заболевших коронавирусом

В Украине уже зафиксировано 1 892 случая коронавируса. COVID-19 пробрался во все области Украины… Точнее, почти во все, ведь в Николаевской области нет ни одного заболевшего.

Почему сложилась такая ситуация попытался объяснить мэр города Николаев Александр Сенкевич, пишет «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News«.

Чиновник ни капли не удивлен тем, что в его городе и области нет заболевших. Он считает, что это связанно со своевременных внедрением карантина. Более того, уверяет Сенкевич из-за ограничений в городе вообще стало меньше людей, которые болеют пневмониями вызванными не коронавирусом.

«Жители Николаева, видимо, заболеют последними в Украине».

Отметим, что всего в области было проведено 73 теста на коронавирус. Дефицита тестов также не наблюдается: в области было 1200 тестов, а на днях привезли ещё 5000.

Власти Николаевской области считают, что проводить тесты людям, у которых нет симптомов коронавируса, не стоит.

Бытует также мнение, что область смогла «спастись» от коронавируса, так как там мало приезжих. На запад и север, где больше всего заболевших, болезнь могли привести заробитчане.

Сегодня же в Николаев прибудет главный санврач Виктор Ляшко, который попытается понять, действительно ли область такая счастливая или власти просто скрывают реальное положение дел.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.