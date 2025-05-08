Помощник кремлевского диктатора в комментарии представителям российских СМИ заявил, что глава Азербайджана не прилет в Москву на парад 9 мая. По словам Ушакова, в Баку объяснили это необходимостью участия президента во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Ранее представитель Кремля сообщал, что на мероприятия в российской столице по случаю Дня победы пригласили 29 лидеров государств, в частности азербайджанского лидера. Последний раз Алиев прилетал на парад в РФ в 2015 году.

Напомним, что отношения Баку и Москвы ухудшились после крушения в декабре прошлого года самолета Azerbaijan Airlines на территории Казахстана, который следовал из столицы Азербайджана в Грозный. Причиной катастрофы, как заявляют журналисты, стала работа противовоздушной обороны ВС РФ.

Ранее подготовку праздничных мероприятий в Москве прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент заявил, что на Красной площади будет «парад цинизма и лжи».