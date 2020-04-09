Нам это понятно – Пушилин рассказал, вернется ли Донбасс в состав Украины

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «Донбасс никогда не вернется в состав Украины». По его словам, «республика» выбрала путь на интеграцию с РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз заявил, что «Донбасс не вернется в состав Украины». По его словам, «власти республики» взяли курс на интеграцию с РФ. Вот только для интеграции с РФ, по словам руководителя непризнанной республики, «нужно время».

«Мы на верном пути. Мы шаг за шагом, обдуманно совершаем поступки и действия. Мы правильно выстраиваем наше законодательство, выстраиваем интеграционные взаимоотношения. Но нужно время», — подчеркнул главарь непризнанной республики.

Кроме того, главарь незаконной «республики» заявил, что «ДНР» уже слишком близка с РФ, и говорить о возвращении Донбасса в состав Украины уже поздно. По его словам, в социальных сетях уже никто якобы не пишет о том, что Донбасс – это Украина.

«Мы уже слишком близки с Россией. Нам это понятно, что это обязательно случится рано или поздно», — заявил Пушилин, имея в виду интеграцию с РФ.

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