Продление карантина не эффективно: эксперт назвал важную особенность распространения вируса

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что продление карантина в стране до июня нецелесообразно. Карантин ослабнет значительно раньше.

Об этом сообщает «24 канал», передает «НБН».

«В то время, когда границы реально нужно было закрывать, власти заявляли, что коронавирус не знает границ. Сейчас коронавирусом переболела значительная часть мирового населения, и мы закрыли границы с опозданием. Более 100 000 украинцев было возвращено на Родину из стран с высокой зоной риска. После такого держать границы закрытыми уже не имеет смысла», — сказал Протас.

Он отметил, что коронавирус особым образом реагирует на климатические изменения и эпидемия начнет отступать с повышением температур.

«Природно-климатические условия поспособствуют снижению устойчивости вируса. В июне с коронавирусом бороться будет намного проще и причин продлевать карантин не останется. Потепление уменьшает срок выжимания вируса», — подчеркнул он.

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