В Донецке задержано 80 террористов: беженец из «ДНР» рассказал секретную информацию «республики»

На неподконтрольных территориях Донецка задержано 80 террористов, которыми руководил офицер ГРУ Сергей Дубинский по кличке «Хмурый». Эту информацию подтвердил беженец из «ДНР», «экс-министр обороны» террористов Игорь Стрелков.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

В «ДНР» нарастает напряжение. Многие боевики задержаны. Вместе с тем, главари «ДНР» о данном событии умалчивают. Однако такую информацию подтверждает житель Донецка, который бежал из «ДНР» в Российскую Федерацию Игорь Стрелков.

О многочисленных арестах наемников террористов на Донбассе сообщали еще в конце марта 2020 года. Однако только сейчас эта информация стала находить подтверждения. Различные источники говорят о разном количестве задержанных. Арестованные лишаются права на адвоката, к ним не пускают врачей и близких.

«В «ДНР» — массовые задержания. Из известных персон в числе задержанных А. Филиппова, «экс-начальник ГРУ ДНР». Почти все задержанные из числа «хмуровцев», — отметил Стрелков.

Напомним, как сообщалось ранее, крах Ахметова: миллиардер потерял половину состояния.