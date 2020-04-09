В Киеве-Печерской Лавре 26 заболевших коронавирусом — Кличко

По данным мэра Киева в столице за прошедшие утки выявили коронавирус у 41 человека. Таким образом общее число зараженных в Киеве равно 335.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Виталия Кличко.

«У меня плохие новости: за день число заболевших в Киеве выросло на 41. Из них двое врачей. Зафиксирован также 1 летальный случай».

Мэр добавил, что общее количество заражённых выросло к 335.

Среди новых зараженных 11 женщин от 26 до 71 лет, полуторагодовалая девочка и 29 мужчин возрастом от 36 до 70 лет. Шестерых заболевших госпитализировали, остальные остаются дома, под наблюдением врачей:

«Хочу отметить, что 26 случаев заражения за прошлые сутки из Киево-Печерской Лавры. Я боюсь даже думать, какой может оказаться цепь передачи вируса… Ещё раз очень прошу вас: оставайтесь на праздники дома».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине 1 892 случая коронавируса.