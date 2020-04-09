В ОРДО потребовали особой платы за воду: жизнь в «ДНР» станет сложнее

Жизнь в «ДНР» в условиях пандемии коронавируса усложняется еще и некомпетентностью местных «властей» и экономическими проблемами. «Госпредприятие» «Вода Донбасса» намерено собрать с населения значительные суммы за водоснабжение.

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

В «ДНР» объявлены временные изменения относительно оплаты за водоснабжение. Отныне будет использоваться особый метод подсчета объема оказанных услуг. Это обусловлено тем, что «власти» неспособны организовать проверки счетчиков населения.

«Пока сохраняется режим повышенной готовности, а также на 30 дней после его отмены, начисление использованных услуг за водоснабжение будет проводиться особым образом. Необходимая сумма оплаты будет устанавливаться с использованием усредненных показатели задействованных услуг водоснабжения на протяжении трех прошлых месяцев», — сказали в так называемом «министерстве строительного и жилищно-коммунального хозяйства ДНР».

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