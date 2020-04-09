Захочешь, никуда не сбежишь – блогер сообщил о новой проблеме шахтеров в «ДНР»

Блогер, пишущий под ником «Донецкий Абориген», сообщает о том, что шахтерам в так называемой «ДНР» с января 2020 года не платят заработную плату. По его словам, большинство из них хотят покинуть свою работу, но из-за карантина и режима повышенной готовности в «республике», работники шахт не могут найти другую работу. Поэтому должны как-то выживать в этом замкнутом круге.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера «Донецкий Абориген», передает НБН.

Блогер «Донецкий Абориген» сообщает, что в «ДНР» долги перед шахтерами растут. На некоторых шахтах, работники не получали зарплаты еще с января. По информации блогера, заработную плату платят только на шахте им. Скочинского и Горняк 95. А вот работники шахты им. Засядько из-за отсутствия зарплаты отказались приходить на работу.

«На шахте им. Засядько, шахтеры отказались от выхода на работу из-за отсутствия выплат. А это, напомним, одна из богатейших шахт Донбасса», — пишет блогер.

По информации блогера, на некоторых предприятиях, шахтеры продолжают работать бесплатно. По его словам, из-за режима повышенной готовности и карантина, они не могут найти другую работу.

«Шахтеры работают бесплатно, вариантов найти альтернативные заработки, как в Республике, так и за ее приделами нет. Даже захочешь, никуда не сбежишь от этой «прогрессивной экономической стратегии» государства развитого МММ», — пишет блогер.

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