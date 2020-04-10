Хамское поведение по нефти аукнулось, Путин стал сговорчивее и вынужден выпрашивать прощение у арабов — мнение эксперта

В результате последних переговоров, со странами ОПЕК+, которые состоялись 9 апреля, Россия была вынуждена пойти на существенное сокращение добычи нефти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

По словам российского эксперта, партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, Путин решил «выпросить прощение за свое поведение в отношении саудовского принца и саудовской делегации».

«Так, 6 марта российская делегация хлопнула дверью, а затем абсолютно лживо обвинила саудов в том, что они разрушили альянс ОПЕК+. Это вызвало чрезвычайное негодование у арабов. Они объявили ценовую войну, быстро нарастили добычу и стали вытеснять Россию с ее рыночных ниш, в том числе из Европы, предлагая свою нефть с гигантскими скидками. Хамское поведение российской делегации здорово аукнулось — и теперь приходится извиняться», — объяснил Крутихин.

Эксперт выразил уверенность в том, что теперь Россию ждут плохие перспективы и жесткое противостояние с мировым сообществом.

«Начнут с заградительных тарифов на российскую нефть и российские нефтепродукты, которые уже обещают ввести Канада и Америка, затем будет эмбарго на поставки российской нефти, а потом будут санкции против компаний, которые российскую нефть покупают. Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне. Перспективы для нее очень плохие», — заключил Крутихин.

В любом случае, по его словам, Россия теперь поменялась ролями с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко раскрыл схему Путина и отказался покупать российскую нефть.