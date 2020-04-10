Хамское поведение по нефти аукнулось, Путин стал сговорчивее и вынужден выпрашивать прощение у арабов — мнение эксперта

Главное Общество
Ник Петров0
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В результате последних переговоров, со странами ОПЕК+, которые состоялись 9 апреля, Россия была вынуждена пойти на существенное сокращение добычи нефти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Путин вынужден уступить арабам.
Хамское поведение аукнулось, Путин вынужден извиняться. Фото: hvylya.net.

По словам российского эксперта, партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, Путин решил «выпросить прощение за свое поведение в отношении саудовского принца и саудовской делегации».

«Так, 6 марта российская делегация хлопнула дверью, а затем абсолютно лживо обвинила саудов в том, что они разрушили альянс ОПЕК+. Это вызвало чрезвычайное негодование у арабов. Они объявили ценовую войну, быстро нарастили добычу и стали вытеснять Россию с ее рыночных ниш, в том числе из Европы, предлагая свою нефть с гигантскими скидками. Хамское поведение российской делегации здорово аукнулось — и теперь приходится извиняться», — объяснил Крутихин.

Эксперт выразил уверенность в том, что теперь Россию ждут плохие перспективы и жесткое противостояние с мировым сообществом.

«Начнут с заградительных тарифов на российскую нефть и российские нефтепродукты, которые уже обещают ввести Канада и Америка, затем будет эмбарго на поставки российской нефти, а потом будут санкции против компаний, которые российскую нефть покупают. Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне. Перспективы для нее очень плохие», — заключил Крутихин.

В любом случае, по его словам, Россия теперь поменялась ролями с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко раскрыл схему Путина и отказался покупать российскую нефть.


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