Лукашенко раскрыл схему Путина по нефти и дал ему жесткий ответ: Видео

Отношения между двумя президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным накалились из-за условий поставки российской нефти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

По словам беларуского лидера, он готов платить втридорога любой другой стране, лишь бы не покупать нефть у России, и не платить Путину дополнительную «премию».

«Говорят, вот Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет. Он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. Даже если будет дороже, — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что готов покупать нефть по мировым ценам, но без «премий». (См. Видео).

Ситуацию активно комментируют в сети:

«Какой молодец, надо гордиться Белорусскому народу своим Президентом!» «Белорусы держитесь подальше от наших воров в Кремле, молодцы, их не то что весь мир их ненавидит, мы сами русские их ненавидим, воры проклятые!» «Лукашенко открыто сказал, что Путин хочет «премии» лично для себя, помимо цены на нефть» «Премии не будет! Раскрыл схему».

Ранее сообщалось о том, сможет ли Зеленский удержаться при власти.