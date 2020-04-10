Коронавирус в ОРДЛО: «власти ДНР» обратились к верующим «республики» с важным призывом

Власти, так называемой «ДНР» обратились к верующим. В «межведомственном оперативном штабе» незаконной «республики» призвали жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов. Таким образом, «власти» непризнанной республики хотят обезопасить местных жителей от угрозы заражения коронавирусом.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

«Власти» так называемой «ДНР» призвали жителей ОРДЛО на время отказаться от посещения храмов из-за угрозы распространения коронавируса.

«Межведомственный оперативный штаб призывает жителей «республики» в предстоящие выходные воздержаться от посещения религиозных объектов».

Стоить отметить, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин неоднократно заявлял о том, что эпидемиологическая ситуация в «республике» находится под контролем властей. Кроме того, главарь непризнанной республики собирается провести Парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса, он об этом заявил, вчера, 9 апреля.

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