Коронавирус в ОРДЛО: «власти ДНР» обратились к верующим «республики» с важным призывом

Общество
Ольга Гергелюк0
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Власти, так называемой «ДНР» обратились к верующим. В «межведомственном оперативном штабе» незаконной «республики» призвали жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов. Таким образом, «власти» непризнанной республики хотят обезопасить местных жителей от угрозы заражения коронавирусом.

коронавирус в ОРДЛО
Коронавирус в ОРДЛО. Фото — donpatriot.news

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

«Власти» так называемой «ДНР» призвали жителей ОРДЛО на время отказаться от посещения храмов из-за угрозы распространения коронавируса.

«Межведомственный оперативный штаб призывает жителей «республики» в предстоящие выходные воздержаться от посещения религиозных объектов».

Стоить отметить, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин неоднократно заявлял о том, что эпидемиологическая ситуация в «республике» находится под контролем властей. Кроме того, главарь непризнанной республики собирается провести Парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса, он об этом заявил, вчера, 9 апреля.

Ранее мы сообщали, что блогер сообщил о действиях российских военных на Донбассе. 


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