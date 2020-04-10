Удержится ли Зеленский при власти: астролог спрогнозировал срок возможного ухода

Известный астролог Влад Росс высказал предположение о досрочном уходе Владимира Зеленского с поста президента Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По словам астролога 2021 год для украинского лидера будет очень сложным и даже опасным. Именно в следующем году для него будет наибольший риск ухода с должности. Причем отставка может быть добровольной по сложившимся обстоятельствам либо из-за угрозы его жизни.

«Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка», — сказал Влад Росс.

Другой причиной отставки может быть угроза жизни.

«Большой вопрос — удержится ли Зеленский при власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, свержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться круглый год в Водолее», — объяснил Росс.

А вот импичмент, по мнению астролога, Зеленскому не грозит.

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