Откуда пошло нашествие коронавируса: астрологи рассказали всю правду

Страшный коронавирус и последовавший за ним финансовый кризис наносят непоправимый удар всему миру.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

О том, что на Земле в 2020 году могут возникнуть серьезные проблемы, предупреждала еще Ванга. Теперь всех интересует, когда наконец закончится эта клятая эпидемия, и люди смогут вернуться к своему обычному способу жизни.

Не остались в стороне от прогнозов и астрологи. Павел Глоба рассказал, что эта проблема на нашей планете возникла из-за планеты Лилит (Черная Луна), которая перешла в знак Овна 27 января.

По словам астролога, эта скрытая планета является провокатором для политических процессов, а также для проблем со здоровьем и возникновением эпидемий.

В качестве примера Глоба напомнил, что пандемия европейской чумы, унесшей множество человеческих жизней, возникла как раз при расположении Черной Луны в Овне.

Также астролог указал на то, что 2020 год – високосный, а это дополняет общую ситуацию негативным влиянием. А еще, как известно, символом этого года является Крыса, которая издавна считается разносчиком различной заразы.

Ранее сообщалось о том, что Украина должна правильно использовать крах России.