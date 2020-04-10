Такое не скроешь: Аваков призвал Украинцев верить статистике по коронавирусу

Главное Общество
Ник Петров0
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Цифры, которые находят отражение в украинской статистике о заболеваемости коронавирусом в стране объективны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Арсен Аваков: статистика не врет.
Аваков заверил украинцев в объективности статистики. Фото: hvylya.net.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«И не нужно говорить о том, что цифры статистики не объективны. Объективны. Количество тестирований на вирус наращивается. В напряг, но уже практически нет дефицита тестов по стране», — написал он в Facebook.

По словам Авакова, все пациенты с синдромами пневмонии проходят проверку припомощи тестов ПЦР, и по каждому конкретному случаю МОЗ совместно с МВД проводят эпидемическое расследование и принимают решение, направляя их на самоизоляцию, обсервацию или лечение.

Контрольный реестр МВС и МОЗ содержит десятки тысяч людей на контроле.

«Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели. У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь. Потому — текущая картина и динамика развития эпидемии плюс-минус – объективна», — заключил министр.

Ранее сообщалось о том, что в верхушке «ЛДНР» назревает паника.


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