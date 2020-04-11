Курс валют на выходные может удивить: доллар и евро взяли передышку, чего ждать украинцам в обменниках

Курс валют в Украине на выходные 11-12 апреля удивит всех, доллар и евро решили взять передышку перед новым падением.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Так, за сто долларов придется отдать 2725,98 грн. А уже в понедельник валюта опять подешевеет до 2720,22 (-5,73).

Аналогичная ситуация ожидается и с курсом евро: сегодня евровалюта будет торговаться по 29,6382 гривны за единицу. А уже в понедельник ожидается ее понижение, вплоть до 29,5606 (-7,76).

По прогнозу аналитиков, украинцы не смогут в ближайшее время заработать на скачках курса доллара, на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров будет продолжаться слабая активность. .

Поэтому заработать на скачках курса не выйдет, и украинцам будет выгоднее пойти по другому пути.

«Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх», – объяснил нюансы рынка эксперт Андрей Шевчишин.

Официальные курсы валют на 11 апреля:

1 доллар США стоит 27,2598 гривен;

1 евро – 29,6382 гривен;

1 российский рубль – 0,3682 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 10 апреля 2020 года.