Многие украинцы имеют иммунитет от коронавируса COVID-19: биолог рассказала, кто эти «везунчики»

Не все люди одинаково восприимчивы к смертельному коронавирусу COVID-19, и не для всех эта зараза на самом деле так страшна.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По мнению биолога, кандидата наук, Надежды Жолобак 30% украинцев имеют иммунитет против коронавирусной инфекции.

«Более половины населения болеет коронавирусной инфекцией бессимптомно, 80% населения вообще не ощущает или в легкой форме переносит коронавирусную инфекцию», – утверждает Жолобак.

Биолог объяснила, что «коронавируса в окружающей среде очень много», и штамм коронавируса COVID-19 «имеет определенную перекрестную активность».

«Антитела, которые есть в организме на другие коронавирусы, могут давать частичную перекрестную реакцию и с этим вирусом, таким образом защищая нас от нового штамма коронавируса», — говорит эксперт.

Также биолог отметила, что по данным из литературных источников прошлого столетия у 80% населения бывшего Советского Союза, были антитела на коронавирус.

Ранее сообщалось о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше других угрожает COVID-19.