Путин жестоко поплатился за попытку развязать нефтяную войну: мнение эксперта

Жестокая нефтяная война между России и Саудовской Аравией закончилась полным поражением Путина. Подписано соглашение о сокращении добычи сырой нефти, которое должно помочь стабилизировать рынок.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Длительный марафон из серии переговоров между членами ОПЕК и другими крупнейшими энергетическими державами в четверг завершился предварительным соглашением о сокращении в мае — июне добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день.

Суть этого соглашения для России заключается в том, ей придется сократить добычу на 2,7 баррелей в сутки, и это, по мнению военно-политического эксперта Александра Коваленко самое интересное.

Дело в том, что еще месяц назад Саудовская Аравия предлагала Путину уменьшить добычу всего на 300 тысяч баррелей, но глава Кремля устроил скандал и «хлопнул дверью».

Теперь Россия вынуждена будет сократить добычу в объеме, который в 9 раз превышает первоначальное предложение саудитов.

Это уже второе масштабное поражение Путина после Северного потока. Итог для России может быть печальным.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко раскрыл схему Путина по нефти и дал ему жесткий отпор.