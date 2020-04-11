Путин жестоко поплатился за попытку развязать нефтяную войну: мнение эксперта

Главное Общество
Ник Петров0

Жестокая нефтяная война между России и Саудовской Аравией закончилась полным поражением Путина. Подписано соглашение о сокращении добычи сырой нефти, которое должно помочь стабилизировать рынок.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Добыча нефти в России резко упадет.
Путин потерпел второе крупное поражение, на этот раз в нефтяной войне. Фото: hvylya.net.

Длительный марафон из серии переговоров между членами ОПЕК и другими крупнейшими энергетическими державами в четверг завершился предварительным соглашением о сокращении в мае — июне добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день.

Суть этого соглашения для России заключается в том, ей придется сократить добычу на 2,7 баррелей в сутки, и это, по мнению военно-политического эксперта Александра Коваленко самое интересное.

Дело в том, что еще месяц назад Саудовская Аравия предлагала Путину уменьшить добычу всего на 300 тысяч баррелей, но глава Кремля устроил скандал и «хлопнул дверью».

Теперь Россия вынуждена будет сократить добычу в объеме, который в 9 раз превышает первоначальное предложение саудитов.

Это уже второе масштабное поражение Путина после Северного потока. Итог для России может быть печальным.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко раскрыл схему Путина по нефти и дал ему жесткий отпор.


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