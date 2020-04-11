Украина идет на работу: Кабмин обнародовал план по завершению карантина
Кабинет министров разработал стратегию поэтапного выхода Украины из карантина.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.
По плану Кабмина, до начала мая Украина будет жить в режиме чрезвычайной ситуации. В начале мае-июня будут частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. Планируется создать 500 тысяч новых рабочих мест и запустить кредитную поддержку малого и среднего бизнеса.
«В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках — это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками», — сообщил Шмыгаль.
В июне-июле, как указано в стратегии Кабмина, будет завершен учебный год 2019-2020, восстановлена работа общественного транспорта по новым правилам, снято ограничение на посещение зон отдыха и ослаблены условия самоизоляции для людей пожилого возраста.
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