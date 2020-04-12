Гиркин (Стрелков) назвал фамилию того, кто убрал Захарченко в 2018 году в Донецке

Бывший российский наемник и главарь боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что к убийству главы так называемой «ДНР» (донецкой недореспублики) Александра Захарченко имеет прямое отношение бывший украинский олигарх, Сергей Курченко.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Это заявление Гиркин сделал во время трансляции на Youtube-канале, когда отвечал на вопросы своих подписчиков. Фрагмент из видео со словами бывшего боевика о ликвидации Захарченко разместил на своей странице в социальной сети Twitter известный блогер Necro Mancer.

На этом фрагменте Игорь Гиркин как раз говорит о причастности Курченко к убийству Захарченко.

«Кто убрал Захарченко? Полагаю, без Курченко здесь не обошлось», — говорит Гиркин.

Сергей Курченко после «Евромайдана» в 2014 году сбежал в Россию, и в настоящее время, имея гражданство Украины и РФ, занимается бизнесом на оккупированной части Донбасса.

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