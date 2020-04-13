Билл Гейтс рассказал о волне пандемий после коронавируса: миру придется приспосабливаться к новым условиям

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выступил с пессимистичным прогнозом относительно коронавируса и его последствий. Согласно его данным на создание действенной вакцины уйдет примерно два года. Кроме того, человечеству угрожают новые опасные вирусы, которые не уступают коронавирусу.

Об этом сообщает Znaj.UA, передает «НБН».

«Я надеюсь, что человечество сможет создать вакцину против коронавируса хотя бы за следующие 18 месяцев. Согласно моим данным, нам не приходится ждать более оптимистичных результатов», — заявил Билл Гейтс.

Он добавил, что человечество начинает осознавать, что из-за путешествий существует абсолютно реальная возможность регулярного повторения подобных пандемий. Он прогнозирует повторение подобной ситуации примерно каждые 20 лет.

«Человечество начинает осознавать, что путешествия это опасный вид активности для человечества. Примерно каждые 20 лет мы будем сталкиваться с подобными смертоносными вирусами. Вопрос решения этой проблемы остается открытым», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщалось ранее, распад Европейского Союза: глава ЕК прокомментировала серьезность последствий кризиса.