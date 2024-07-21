О том, что сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю относительно указанной блокады, осуществленной со стороны Киева, пишет «НБН», ссылаясь на материалы агентств TASR и Reuters.

Как стало известно СМИ, Фицо раскритиковал введение санкций против «Лукойла», из-за которых Украиной были перекрыты поставки нефти из РФ в Венгрию, поскольку российское используется словацким нефтеперерабатывающим заводом Slovnaft.

По словам словацкого премьера, его страна не желает оказываться в заложниках у украинско-российских отношений, и решение Зеленского означает — Slovnaft, входящий в венгерский холдинг MOL, сможет получить на 40 процентов меньше «черного золота», чем необходимо для стабильности процесса перегонки.

Фицо подчеркнул, что вышеописанный кризис может спровоцировать прекращение поставок в Украину топлива, произведенного Slovnaft, которое «составляет почти десятую часть всего украинского потребления».

Ранее наш информационный портал писал о том, что без поставок российской нефти Венгрии угрожает энергетический кризис.