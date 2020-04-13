Боятся навлечь на себя гнев Кремля – блогер объяснил, почему «власти ДНР» скрывают масштабы пандемии коронавируса в «республике»

Общество
Ольга Гергелюк0
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В так называемой, «ДНР» по-прежнему скрывают реальную ситуацию с коронавирусом в «республике». По информации блогера «Вольнодумец» «власти» непризнанной республики «боятся навлечь на себя гнев Кремля», поэтому скрывают количество больных и молчат о том, что ситуация уже давно вышла из-под контроля.

Коронавирус в «ДНР». Фото — donpatriot.news

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на блогера «Вольнодумец», передает НБН.

Блогер «Вольнодумец», который специализируется на инсайдах из ОРДЛО, пишет, что «власти» так называемой «ДНР» срывают количество заболевших коронавирусом в «республике». По информации блогера, «власти ДНР» не намерены отменять Парад Победы 9 мая, поэтому признать, что «республике» эпидемия они боятся.

«Власти «ДНР» боятся сказать публично, что в «республике» эпидемия коронавируса, и что «власть» не в силах справиться с ней, сказать публично – значит навлечь на себя гнев Кремля», — пишет блогер.

Кроме того, по информации автора публикации, на данный момент в «республике» уже больше 12 тыс. человек с подозрением на коронавирус. Большинство из них находятся дома, так, как в больницах им ничем не могут помочь.

Блогер пишет, что коронавирус «привезли» в «республику» жители ОРДЛО, которые ездили в РФ на работу или за паспортом гражданина РФ. По информации автора поста, пациенты с подозрением на коронавирус есть уже в маленьких городах и районных центрах.

Блогер также отметил, что в последнее время, власти непризнанной республики уже начали «потихоньку прибавлять количество заболевших коронавирусом».

Ранее мы сообщали, что власти «ДНР» обратились к верующим «республики» с важным призывом. 

 

 

 

 


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