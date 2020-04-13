Боятся навлечь на себя гнев Кремля – блогер объяснил, почему «власти ДНР» скрывают масштабы пандемии коронавируса в «республике»

В так называемой, «ДНР» по-прежнему скрывают реальную ситуацию с коронавирусом в «республике». По информации блогера «Вольнодумец» «власти» непризнанной республики «боятся навлечь на себя гнев Кремля», поэтому скрывают количество больных и молчат о том, что ситуация уже давно вышла из-под контроля.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на блогера «Вольнодумец», передает НБН.

Блогер «Вольнодумец», который специализируется на инсайдах из ОРДЛО, пишет, что «власти» так называемой «ДНР» срывают количество заболевших коронавирусом в «республике». По информации блогера, «власти ДНР» не намерены отменять Парад Победы 9 мая, поэтому признать, что «республике» эпидемия они боятся.

«Власти «ДНР» боятся сказать публично, что в «республике» эпидемия коронавируса, и что «власть» не в силах справиться с ней, сказать публично – значит навлечь на себя гнев Кремля», — пишет блогер.

Кроме того, по информации автора публикации, на данный момент в «республике» уже больше 12 тыс. человек с подозрением на коронавирус. Большинство из них находятся дома, так, как в больницах им ничем не могут помочь.

Блогер пишет, что коронавирус «привезли» в «республику» жители ОРДЛО, которые ездили в РФ на работу или за паспортом гражданина РФ. По информации автора поста, пациенты с подозрением на коронавирус есть уже в маленьких городах и районных центрах.

Блогер также отметил, что в последнее время, власти непризнанной республики уже начали «потихоньку прибавлять количество заболевших коронавирусом».

Ранее мы сообщали, что власти «ДНР» обратились к верующим «республики» с важным призывом.